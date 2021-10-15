В Смоленской области более 295 миллионов рублей выделили на приобретение жилья детям-сиротам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Смоленской области состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсуждался вопрос обеспечения жильем детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей.

До конца 2021 года собственным жильём планируют обеспечить 256 сирот. На эти цели предусмотрено свыше 295 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году из федерального бюджета региону было выделено около 43 млн рублей на приобретение жилых помещений для детей-сирот. Помимо этого, было задействовано около 252 млн рублей из областного бюджета. Сэкономленные в ходе конкурсных процедур деньги позволили приобрести еще одно жилое помещение в Рославльском районе. В настоящее время соответствующие закупки продолжаются в 7 муниципальных образованиях, среди них – Вяземский, Гагаринский, Починковский районы, а также город Смоленск.

Начальник департамента по образованию и науке Елена Талкина добавила, что в сентябре 2021 года был разработан проект, подразумевающий расширение возможностей органов местного самоуправления при формировании муниципального специализированного жилищного фонда путем заключения договоров долевого строительства и строительства домов. Он вступил в силу 11 октября и рассматривается как дополнительная возможность приобретения жилых помещений, в случае невозможности их приобретения на первичном и вторичном рынках жилья.

Ранее «КП» писала, что дополнительные служебные машины чиновников передадут смоленским медикам. В общей сложности выделено уже порядка 50 автомобилей.