Горячую воду отключат в Заднепровском районе Смоленска. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В субботу, 16 октября, пройдёт ремонт участка теплосети по улице Маршала Ерёменко, сообщили в филиале ПАО «Квадра».

В связи с работами с 8:00 до 16:00 подачи тепла и горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Гризодубовой, 1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6,

мкрн Королевка, 7, 8, 9, 10, 11,

ул. Маршала Еременко, 58, 60, 64, 66, 68, 70.

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