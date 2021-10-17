68-летний мужчина пропал в Новодугинском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

В субботу, 16 октября, ПСО «Сальвар» объявил поиски Владимира Афанасьева. Активисты сообщили, что 68-летний мужчина ушёл из дома в деревне Минино 14 октября и до сих пор не вернулся.

Известно, что пенсионер ростом 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, носит бороду, возможно усы. Во что был одет последний раз – неизвестно.

Любую информацию о местонахождении мужчины просят сообщить по телефонам:

8 (4812) 63-63-33, 8-919-044-50-88, 102.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области более 295 миллионов рублей выделили на приобретение жилья детям-сиротам. До конца 2021 года 256 человек планируют обеспечить собственным жильем.