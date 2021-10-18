19-летний рабочий погиб после падения с крыши завода в Смоленской области. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Днём, 16 октября, 19-летний житель Ярцева вместе с другими сотрудниками организации производил демонтаж металлических конструкций в бывшем машиностроительном заводе. Во время выполнения работ он упал с крыши здания и получил серьезные травмы. От полученных повреждений пострадавший скончался по пути в медучреждение.

В пресс-службе СУ СК России по Смоленской области сообщили, что тело погибшего направлено в судебно-медицинский морг для установления причины смерти.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии, дадут правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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