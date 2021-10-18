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Происшествия18 октября 2021 8:01

19-летний рабочий погиб после падения с крыши завода в Смоленской области

Парень скончался в машине скорой помощи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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19-летний рабочий погиб после падения с крыши завода в Смоленской области.

19-летний рабочий погиб после падения с крыши завода в Смоленской области.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Днём, 16 октября, 19-летний житель Ярцева вместе с другими сотрудниками организации производил демонтаж металлических конструкций в бывшем машиностроительном заводе. Во время выполнения работ он упал с крыши здания и получил серьезные травмы. От полученных повреждений пострадавший скончался по пути в медучреждение.

В пресс-службе СУ СК России по Смоленской области сообщили, что тело погибшего направлено в судебно-медицинский морг для установления причины смерти.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии, дадут правовую оценку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» писала, что 68-летний мужчина пропал в Новодугинском районе. Пенсионер может нуждаться в медпомощи.