Под Смоленском женщина незаконно прописала 13 человек в доме родственницы

Под Смоленском женщина незаконно прописала 13 человек в квартире родственницы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительница Вяземского района фиктивно зарегистрировала 13 граждан РФ в доме своей родственницы, в котором она владеет частью жилплощади.

Сотрудник полиции установил, что на самом деле они по этому адресу не проживают.

38-летняя подозреваемая пояснила, что эту услугу она оказывала в обмен на то, что зарегистрированные граждане помогали ей в ремонте.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ, ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее 19-летний рабочий погиб после падения с крыши завода в Смоленской области. Парень скончался в машине скорой помощи.