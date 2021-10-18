Небольшой дождь пройдёт в Смоленской области 18 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 18 октября, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: +6°C…+11°C.

В Смоленске: +8°C…+10°C.

Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском женщина незаконно прописала 13 человек в доме родственницы. Подозреваемая оказывала эту услугу в обмен на помощь с ремонтом.