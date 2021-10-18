411 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 18 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпидситуация в регионе остаётся неблагоприятной, суточная заболеваемость продолжает расти. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 411 жителей Смоленской области. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 54 899.

По информации столичного Оперштаба, не справились с заболеванием 6 человек, всего 1 839 случаев с летальным исходом зарегистрировано в регионе. Выздоровели 46 505 смолян.

По состоянию на 15 октября полностью завершили вакцинацию почти 275 тысяч человек. Коллективный иммунитет в регионе составляет 42%.

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