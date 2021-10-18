В Смоленской области «Ситроен» столкнулся с локомотивом

Два человека пострадали в ДТП на железнодорожном переезде в Кардымовском районе. Фото: пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Авария произошла в 12:30 17 октября на 5-м километра автодороги "Смоленск – Вязьма – Зубцов – Тверицы – Шокино – ст. Присельская" в Кардымовском районе.

50-летний водитель, управляя автомобилем «Ситроен Ксара», выехал на регулируемый железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. В это время по рельсам двигался локомотив, который столкнулся с легковушкой.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Смоленской области, в результате ДТП водитель и 48-летний пассажир получили травмы.

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