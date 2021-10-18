Сотрудник смоленского асфальтобетонного завода погиб на рабочем месте

33-летний мужчина погиб на смоленском асфальтобетонном заводе. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Трагедия произошла днём, 14 октября, на асфальтобетонном заводе, расположенном в Смоленском районе.

33-летний рабочий проводил ремонт на оборудовании для производства асфальтобетонных материалов. Во время выполнения работ мужчину затянуло в лопасти оборудования, в результате чего он получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Один из сотрудников предприятия попытался помочь своему коллеге, но также был травмирован. В настоящее время он госпитализирован в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, на данный момент проводится доследственная проверка. Действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, будет дана соответствующая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 19-летний рабочий погиб после падения с крыши завода в Смоленской области. Парень скончался в машине скорой помощи.