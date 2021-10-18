В Смоленске женщина перевела мошенникам 4 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением по факту мошенничества.

Полицейские выяснили, что женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на её имя.

По словам мошенника, женщине необходимо оказать содействие в установлении лиц, причастных к незаконным операциям. Для этого ей нужно было самостоятельно оформить потребительский кредит и перевести деньги на 6 «безопасных» счетов.

Обманутая смолянка поверила услышанному, оформила несколько кредитов в различных банках на общую сумму около 4-х миллионов рублей и перевела все деньги на указанные счета через различные банкоматы. После транзакции общение с сотрудником правоохранительных органов прекратилось.

В настоящее время по факту хищения денег возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что сотрудник смоленского асфальтобетонного завода погиб на рабочем месте. Мужчину затянуло в лопасти оборудования во время проведения ремонтных работ.