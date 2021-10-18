Дистанционное обучение не повлияет на осенние каникулы смоленских школьников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ряде смоленских школ для учеников 1-11 классов введено дистанционное обучение в связи с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом. По словам губернатора Алексея Островского, это никак не повлияет на сроки начала осенних каникул.

Они будут проходить в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками – у каждой общеобразовательной организации он свой. В большинстве школ – с 1 по 7 ноября включительно. Восьмого ноября дети вернутся к обучению.

С сегодняшнего дня внеплановые каникулы начались только в школе №1 города Дорогобужа. Это связано с заболеваемостью педагогов у двух классов. Каникулы продлятся до 24 октября включительно.

На данный момент на «дистанционку» из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом ушли две школы области – Каменская основная школа в Кардымовском районе и Духовщинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В Каменской школе каникулы пройдут с 25 по 31 октября, в Духовщинской – с 1 по 7 ноября.

– Что касается дальнейшего режима обучения, то решение по нему будем принимать, исходя из действующей санэпидобстановки, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Ранее «КП» писала, что 411 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 18 октября. Суточная заболеваемость в регионе снова побила антирекорд.