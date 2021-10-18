В Смоленске ремонт улицы Нормандия-Неман подходит к завершению. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Реконструкция улицы Нормандия-Неман – самый сложный объект дорожного ремонта 2021 года. Перед основными работами здесь произвели замену подземных коммуникаций, а при подготовке дорожной подушки использовали новую технологию ресайклинга, то есть, смешивания старого асфальтового покрытия с цементом и пластификатором.

Работы по укладке нижнего слоя асфальта начались неделю назад. Он обеспечивает ровную поверхность для будущего верхнего слоя. Каждую сторону проезжей части асфальтоукладчик проходил за 3-4 раза.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Работы велись только ночью, чтобы не оказывать существенного влияния на автомобильный трафик. К понедельнику 18 октября укладка выравнивающего слоя асфальта была закончена, рассказали в пресс-службе городской администрации. Общая длина реконструируемого участка, от Шарма до улицы Николаева составила 1280 метров.

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