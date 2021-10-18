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Общество18 октября 2021 17:11

В Смоленске ремонт улицы Нормандия-Неман подходит к завершению

Автомобилисты уже передвигаются по новому покрытию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ремонт улицы Нормандия-Неман подходит к завершению. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске ремонт улицы Нормандия-Неман подходит к завершению. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Реконструкция улицы Нормандия-Неман – самый сложный объект дорожного ремонта 2021 года. Перед основными работами здесь произвели замену подземных коммуникаций, а при подготовке дорожной подушки использовали новую технологию ресайклинга, то есть, смешивания старого асфальтового покрытия с цементом и пластификатором.

Работы по укладке нижнего слоя асфальта начались неделю назад. Он обеспечивает ровную поверхность для будущего верхнего слоя. Каждую сторону проезжей части асфальтоукладчик проходил за 3-4 раза.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Работы велись только ночью, чтобы не оказывать существенного влияния на автомобильный трафик. К понедельнику 18 октября укладка выравнивающего слоя асфальта была закончена, рассказали в пресс-службе городской администрации. Общая длина реконструируемого участка, от Шарма до улицы Николаева составила 1280 метров.

Ранее «КП» писала, что дистанционное обучение не повлияет на осенние каникулы смоленских школьников. Губернатор Алексей Островский объяснил, как «дистанционка» скажется на графиках каникул в школах региона.