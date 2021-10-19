Более 100 кислородных концентраторов для заболевших COVID-19 закупят в Смоленской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество госпитализаций из-за коронавируса и показатель заболеваемости в Смоленской области ежедневно растут. При этом, большинство госпитализированных – те, кто не прошел вакцинацию, написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Вторую прививку сделали 277 766 человек.

На данный момент пациенты с COVID-19 проходят лечение в 20 медицинских учреждениях, где развернуто 2152 койко-места, из них занято 1804. За прошлую неделю было дополнительно оборудовано 437 койко-мест. В пятницу, с 28 октября в областном клиническом госпитале ветеранов войн будет дополнительно развернуто еще 90. С 18 октября новые COVID-койки открыты в Красном Кресте.

Для пациентов, не нуждающихся в интенсивной терапии, обеспечен перевод в Смоленскую железнодорожную больницу и санаторий-профилакторий РЖД.

Исходя из необходимости поддерживать запас кислорода на достаточном уровне, который необходим тем, кто переносит заболевание в тяжелой форме, в регионе проведут срочную закупку более 100 кислородных концентраторов – основная их часть поступит в медучреждения в течение следующей недели.

Ранее «КП» писала, что дистанционное обучение не повлияет на осенние каникулы смоленских школьников. Губернатор Алексей Островский объяснил, как «дистанционка» скажется на графиках каникул в школах региона.