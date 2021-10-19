Экологическая тропа появилась в Красном Бору в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На особо охраняемой природной территории – памятнике природы регионального значения «Красный Бор» обустроена экологическая тропа в рамках исполнения поручения губернатора Алексея Островского. Маршрут «Шаг к сохранению природы» разработан профильным департаментом и АО «СпецАТХ», рассказали в пресс-службе областной администрации.

Тропа создана с целью организации непрерывного экологического образования и воспитания молодежи, привлечения внимания смолян к рациональному обращению с отходами.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Экологическая тропа длиной 1 километр проходит по лесопарковой зоне Красного Бора. Вдоль нее установлены беседки, лавочки, урны и качели, а также баннеры, информирующие о правилах разделения отходов и повторного их использования. Предусмотрены и 7 познавательных остановок, на последней из них расположен QR-код, который открывает доступ к викторине. Так посетители могут проверить полученные знания.

Начало маршрута «Шаг к сохранению природы» расположено недалеко от центрального входа в спортивно-оздоровительный комплекс «Смена».

Ранее «КП» писала, что более 100 кислородных концентраторов для заболевших COVID-19 закупят в Смоленской области. В областной администрации прошло совещание, в ходе которого обсудили текущую эпидситуацию в регионе.