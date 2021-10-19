Грузовик с нелегальными сигаретами остановили в Шумячском районе . Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

В районе населенного пункта Дубовичка Шумячского района остановили автомобиль, следовавший с территории сопредельного государства.

Водитель транспортного средства – 39-летний иностранный гражданин заявил, что едет без груза. После опроса и проверки документов, ему предложили предъявить к осмотру грузовик.

У дверей грузового отсека находились пустые коробки из под фруктов, о которых водитель проинформировал пограничный наряд. На вопрос о наличии других товарах и грузах мужчина ответил, что больше ничего не перевозит.

За частью пустых коробок пограничники обнаружили 54 коробки с иностранными сигаретами без акцизных марок, в которых находилось более 26 тысяч пачек сигарет.

Приблизительная стоимость обнаруженных сигарет составила более одного миллиона рублей.

– В действиях водителя транспортного средства усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

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