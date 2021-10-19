Дождь и похолодание ожидаются в Смоленской области 19 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 19 октября на территории Смоленска и области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, на большей части территории пройдёт небольшой дождь. Ветер подует западный, северо-западный, скорость будет достигать 7-12 м/с.

Температура воздуха по области +3°C…+8°C.

В Смоленске: +6°C…+8°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, будет расти.

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