Пожар произошёл вечером в Сафонове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 18 октября жители Сафонова увидели пожар недалеко от жилых домов. На улице 40 лет Октября загорелась хозяйственная постройка.

На место вызова приехали огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Огонь, полыхающий внутри небольшого деревянного строения, где хранился лишь хлам, потушили. Рядом стоящие постройки не повреждены.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что в пожаре никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты, на данный момент не исключена версия поджога.

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