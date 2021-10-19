Главу Гагаринского района оставили под стражей. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Напомним, 29 сентября в здании администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области задержали главу муниципалитета. В этот же день его обвинили в превышении должностных полномочий.

Следствие установило, что в период с марта по июнь 2019 года глава района, угрожая увольнением, дал незаконное указание своей подчиненной, чтобы она не допустила участия в торгах на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка имени Солнцева в городе Гагарин каких-либо других участников, кроме ООО «Спецпроект-Регион».

Заключенный с организацией контракт нарушил права и законные интересы неопределенного числа граждан и организаций.

30 сентября мужчину заключили под стражу. Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил суд отменить в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства или изменить обвиняемому меру пресечения на более мягкую.

По информации пресс-службы Смоленского областного суда, постановлением от 18 октября 2021 года постановление районного суда оставили без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения.

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