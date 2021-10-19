Осенняя озеленительная кампания продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Традиционное осеннее озеленение городских территорий проводят работники «Зеленстроя».

В первую очередь деревья высаживают на улицах, где в этом году проводился ремонт в рамках различных дорожных проектов, рассказали в пресс-службе городской администрации. Для озеленения используют древесные и кустарниковые растения, которые длительное время не теряют своих декоративных качеств в городских условиях.

Например, в центре Смоленска, на улицах Конёнкова и Глинки, на местах, где ранее убрали аварийные деревья, специалисты высадили молодые липы и ивы.

Кроме того, проводится высадка взамен не прижившихся саженцев. Так, на улице Николаева потребовалось заменить несколько деревьев и около ста единиц кустарников. Теперь здесь высажены туи и пузыреплодник.

Всего в этом сезоне улицы и общественные территории Смоленска украсят 70 лип, 15 берёз, 10 клёнов, 10 ив и 300 кустарников.

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