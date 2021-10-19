Энергетики «Смоленскэнерго» осветили улицы отдаленных районов Смоленска

Фото: ПАО «Россети»

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» успешно завершили работы по строительству сетей и повышению качества уличного освещения в Заднепровском районе Смоленска, сообщает пресс-служба компании.

Светлее и безопаснее стало на улицах Лавочкина, Чернышевского, Слободская, 2-й пер. Серебрянки, в деревне Гнездово, пос. Красный Бор и иных улицах, расположенных слева и справа от Витебского шоссе.

В объем выполненных работ входили установка 109 опор, кронштейнов, 288 светильников, 6 щитов учета электроэнергии, монтаж более 9 км проводов. Работы выполнены в рамках контрактов с администрацией Смоленска. Реализуемые мероприятия по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию систем уличного освещения, проводимые специалистами филиала, прежде всего, направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей.

Всего на обслуживании филиала сейчас находятся более 50 тысяч светильников в 25 районах области и областном центре. В текущем году было заключено 163 контракта на техническое обслуживание сетей наружного освещения муниципальных образований региона в рамках выполнения дополнительных услуг.

«Филиал каждый год реализует большое количество мероприятий, необходимых для модернизации электросетевого комплекса. Вместе с этим мы готовы оказывать помощь муниципальным властям по другим направлениям развития инфраструктуры региона. Сегодня мы уже сотрудничаем по уличному освещению, и впереди – новые предложения о сотрудничестве и их реализация», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин.