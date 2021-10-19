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Общество19 октября 2021 13:42

Автомобиль скорой помощи приобрели в Ершичскую ЦРБ

Машина позволит пациентам сократить время ожидания врачей после вызовов на дом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобиль скорой помощи приобрели в Ершичскую ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Автомобиль скорой помощи приобрели в Ершичскую ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

18 октября в Ершичскую центральную районную больницу доставили автомобиль скорой помощи.

Как сообщают в профильном департаменте, транспорт приобрели в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В больнице отмечают, что новая машина позволит сократить время ожидания пациентами врачей после вызовов на дом.

Ранее «КП» писала, что осенняя озеленительная кампания продолжается в Смоленске. Высадка деревьев началась с улиц, где в этом году проводился дорожный ремонт.