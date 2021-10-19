Главврач Смоленской детской клинической больницы Виктория Макарова займёт пост вице-губернатора. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с председателем Смоленского городского Совета, главным врачом областной детской клинической больницы Викторией Макаровой. После многочисленных консультаций с представителями регионального медицинского сообщества, профессорско-преподавательского состава СГМУ, глава региона предложил Виктории Николаевне занять пост профильного вице-губернатора, курирующего вопросы здравоохранения.

– Сфера здравоохранения всегда была приоритетна для людей, а в нынешних условиях пандемии коронавируса ее бесперебойная работа приобретает особое значение и звучание. В сложившейся эпидситуации крайне важно, чтобы во главе этого направления стоял человек, который компетентен в вопросах здравоохранения и пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег. Именно таким профессионалом, на мой взгляд, и является Виктория Николаевна Макарова, – написал Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

К исполнению обязанностей Виктория Николаевна ориентировочно приступит со следующего понедельника, 25 октября, после урегулирования всех юридических вопросов на прежних местах работы.

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