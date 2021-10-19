32-летний мужчина пропал в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

18 октября 32-летний Артур Григорян ушёл из дома по улице Автозаводская и не вернулся. 19 октября активисты ПСО «Сальвар» объявили поиски мужчины.

Известно, что пропавший ростом 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткостриженные чёрные, глаза карие, носит бороду. Сутулится. Он был с голым торсом, в тёмных джинсах и чёрных кедах.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам:

8 (4812) 77-46-18, 8-951-708-33-76.

Ранее «КП» писала, что главврач Смоленской детской клинической больницы Виктория Макарова займёт пост вице-губернатора. К исполнению обязанностей Виктория Николаевна приступит 25 октября.