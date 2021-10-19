Холодную воду отключат на улице Рыленкова в Смоленске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 20 октября, в областном центре отключат воду.

По сообщению «Горводоканала», с 9 утра начнётся ремонт водопроводной линии на улице Рыленкова.

Водоснабжения не будет по следующим адресам: 34, 34а, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, ЦТП-218.

Подвоз воды будет организован по заявкам. Телефоны АДС: 38-18-50, 70-50-61.

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