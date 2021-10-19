Смоленская область заняла второе место по качеству проведения ЕГЭ в 2021 году. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

19 октября в ходе Всероссийского совещания Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора объявили результаты по качеству и объективности проведения ЕГЭ и других оценочных процедур в субъектах России в 2021 году. По их итогам Смоленская область заняла 2-е место среди всех регионов, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Оценка проводилась по нескольким критериям: организационно-технологическое обеспечение проведения ЕГЭ и качество результатов оценивания, эффективность общественного наблюдения, качество работы предметных комиссий, объективность результатов оценочных процедур (Всероссийские проверочные работы, контрольные работы в 9 классах, ЕГЭ), эффективность управления качеством образования, открытость деятельности органов исполнительной власти при проведении ЕГЭ.

Глава региона поблагодарил педагогов, выпускников и их родителей за столь высокий результат, отметив, что в 2020 году Смоленщина была на 39-м месте в этом рейтинге.

Ранее «КП» писала, что главврач Смоленской детской клинической больницы Виктория Макарова займёт пост вице-губернатора. К исполнению обязанностей Виктория Николаевна приступит 25 октября.