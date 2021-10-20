В Смоленске уголовное дело возбудили в отношении замдиректора МКУ «Строитель». Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ в отношении и.о. МКУ «Строитель» по подозрению в превышении должностных полномочий. Марию Волкову задержали 15 октября на рабочем месте.

– В 2020 году в ходе исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту автомобильной дороги по улице Кутузова в Смоленске, заключенного с подрядной организацией и реализуемого в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подозреваемая осуществила приемку и оплату работ с заведомо неправомерным применением повышающих коэффициентов на условия производства работ. В результате чего федеральному бюджету был нанесен ущерб в размере 3,2 млн рублей. Проводятся необходимые следственные мероприятия, – сообщили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что главврач Смоленской детской клинической больницы Виктория Макарова займёт пост вице-губернатора. К исполнению обязанностей Виктория Николаевна приступит 25 октября.