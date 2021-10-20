Техническая проверка системы оповещения пройдет в Смоленске 21 октября. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

21 октября будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения, сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Электрические сирены включатся с 10:00 до 10:30 в Смоленске и с 16:00 до 16:45 в Смоленском районе. Проверка носит плановый характер и не требует действий населения по сигналам гражданской обороны.

Ранее «КП» писала, что поиски пенсионера завершились в Новодугинском районе. Мужчина погиб.