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Общество20 октября 2021 8:11

Техническая проверка системы оповещения пройдет в Смоленске 21 октября

Она носит плановый характер и не требует действий со стороны смолян
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Техническая проверка системы оповещения пройдет в Смоленске 21 октября.

Техническая проверка системы оповещения пройдет в Смоленске 21 октября.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

21 октября будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения, сообщили в СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

Электрические сирены включатся с 10:00 до 10:30 в Смоленске и с 16:00 до 16:45 в Смоленском районе. Проверка носит плановый характер и не требует действий населения по сигналам гражданской обороны.

Ранее «КП» писала, что поиски пенсионера завершились в Новодугинском районе. Мужчина погиб.