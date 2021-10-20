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Происшествия20 октября 2021 8:21

Автомобиль Opel сгорел поздним вечером в Вязьме

Причину возгорания устанавливают специалисты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобиль Opel сгорел поздним вечером в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автомобиль Opel сгорел поздним вечером в Вязьме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Пожар произошёл около 23:00 во вторник, 19 октября. На улице Строителей в Вязьме загорелся припаркованный легковой автомобиль Opel.

В результате случившегося никто не пострадал. По информации ГУ МЧС по Смоленской области, огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Что стало причиной возгорания – неосторожность или чей-то злой умысел – устанавливается специалистами.

Ранее «КП» писала, что техническая проверка системы оповещения пройдет в Смоленске 21 октября. Она носит плановый характер и не требует действий со стороны смолян.