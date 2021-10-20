Синоптики прогнозируют дожди в Смоленской области 20 октября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По прогнозам смоленского ЦГМС, в среду, 20 октября, в Смоленской области будет пасмурно. Временами пройдёт дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, возможны порывы до 17 м/с.
Столбики термометров с каждым днем опускаются все ниже.
Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.
В Смоленске: +7°C…+9°C.
Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет падать.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске 6 домов на Нормандии-Неман останутся без воды. «Горводоканал» продолжит работы по переключению на новую водопроводную линию.