Синоптики прогнозируют дожди в Смоленской области 20 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

По прогнозам смоленского ЦГМС, в среду, 20 октября, в Смоленской области будет пасмурно. Временами пройдёт дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, возможны порывы до 17 м/с.

Столбики термометров с каждым днем опускаются все ниже.

Температура воздуха по области: +4°C…+9°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет падать.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 6 домов на Нормандии-Неман останутся без воды. «Горводоканал» продолжит работы по переключению на новую водопроводную линию.