Водитель «Волги» сбил ребёнка на улице Фрунзе в Смоленске. Фото: Сергей ГАПОН

Около 17:50 19 октября на улице Фрунзе в Смоленске произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, водитель «Волги» сбил семилетнего ребёнка. Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Госпитализация школьнику не потребовалась. После осмотра медики отпустили юного смолянина домой.

Ранее автомобиль Opel сгорел поздним вечером в Вязьме. Причину возгорания устанавливают специалисты.