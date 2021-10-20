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Происшествия20 октября 2021 9:04

Водитель «Волги» сбил ребёнка на улице Фрунзе в Смоленске

Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель «Волги» сбил ребёнка на улице Фрунзе в Смоленске.

Водитель «Волги» сбил ребёнка на улице Фрунзе в Смоленске.

Фото: Сергей ГАПОН

Около 17:50 19 октября на улице Фрунзе в Смоленске произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации, водитель «Волги» сбил семилетнего ребёнка. Мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Госпитализация школьнику не потребовалась. После осмотра медики отпустили юного смолянина домой.

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