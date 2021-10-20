Ремонт участка дороги в Ельнинском районе полностью завершен. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства по Смоленской области.

Завершилась реконструкция дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново. Дорожники отремонтировали участок протяжённостью 4,9 км в Ельнинском районе, рассказали в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Подрядчик ООО «Рославльская ДСПМК» провёл работы по устройству земляного полотна, очистке территории от кустарников и деревьев, капитальный ремонт шести водопроводных труб, а также укладку нижнего и верхнего слоев асфальта.

Кроме того, в рамках работ было установлено барьерное ограждение, две остановки, обустроено две посадочных площадки, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

Заказчиком выступил Смоленскавтодор.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 6 домов на Нормандии-Неман останутся без воды. «Горводоканал» продолжит работы по переключению на новую водопроводную линию.