Капитальный ремонт начался в Кардымовской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Кардымовская центральная районная больница» начался капитальный ремонт, сообщили в региональном депздраве.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В настоящий момент в поликлинике меняют электропроводку и перекладывают старые полы. Работы ведутся в соответствии с реализацией регпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что ремонт участка дороги в Ельнинском районе полностью завершен. Подрядчик закончил укладку асфальта, установил барьерное ограждение, остановочные павильоны и дорожные знаки.