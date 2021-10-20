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Общество20 октября 2021 9:26

Капитальный ремонт начался в Кардымовской ЦРБ

Здесь ведутся работы по перекладке полов и замене электропроводки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Капитальный ремонт начался в Кардымовской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Капитальный ремонт начался в Кардымовской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В ОГБУЗ «Кардымовская центральная районная больница» начался капитальный ремонт, сообщили в региональном депздраве.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В настоящий момент в поликлинике меняют электропроводку и перекладывают старые полы. Работы ведутся в соответствии с реализацией регпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что ремонт участка дороги в Ельнинском районе полностью завершен. Подрядчик закончил укладку асфальта, установил барьерное ограждение, остановочные павильоны и дорожные знаки.