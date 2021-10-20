Частный жилой дом сгорел в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

После девяти часов вечера 19 октября хозяева дома в садовом товариществе «Луч» услышали треск на мансардном этаже. Они поднялись наверх и увидели, что помещение заполнено дымом.

Смоляне выбежали на улицу, когда огонь уже перешел на крышу, и вызвали пожарных. До приезда огнеборцев хозяева дома вместе с соседом пытались сбить пламя подручными средствами, но безуспешно. На место происшествия прибыли две автоцистерны и 6 спасателей. Пожар был потушен.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, огонь успел уничтожить кровлю, мансардный этаж и частично веранду. Дом выгорел изнутри. Что стало причиной пожара – предстоит установить специалистам.

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