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Общество20 октября 2021 10:54

Светофоры отключили в Заднепровском районе Смоленска

Специалисты проведут ремонтные работы электросетей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Светофоры отключили в Заднепровском районе Смоленска. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области.

Светофоры отключили в Заднепровском районе Смоленска. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области.

В областном центре на перекрестке улицы Седова и Московского шоссе временно отключили светофоры. Об этом сообщает «Смоленскавтодор».

Светофоры не будут работать в связи с ремонтными работами электросетей с 9:00 утра до 17:00 вечера 20 октября.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 6 домов на Нормандии-Неман останутся без воды. «Горводоканал» продолжит работы по переключению на новую водопроводную линию.