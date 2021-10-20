Светофоры отключили в Заднепровском районе Смоленска. Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области.

В областном центре на перекрестке улицы Седова и Московского шоссе временно отключили светофоры. Об этом сообщает «Смоленскавтодор».

Светофоры не будут работать в связи с ремонтными работами электросетей с 9:00 утра до 17:00 вечера 20 октября.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 6 домов на Нормандии-Неман останутся без воды. «Горводоканал» продолжит работы по переключению на новую водопроводную линию.