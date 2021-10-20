456 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 20 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся крайне напряженной. За последние сутки «ковид-положительный» статус получили 456 смолян. Общее число заражённых составляет 55 780.

1 854 человека стали жертвами коронавируса, из них 8 – погибли за прошедшие сутки. По данным столичного Оперштаба, справились с заболеванием 46 750 жителей области.

Коллективный иммунитет в регионе должен достигать 80%. Сейчас этот показатель на уровне 42%. Полностью завершили вакцинацию почти 275 тысяч человек.

Сутки ранее под медицинским наблюдением находились 10 858 смолян, из них 9054 – на самоизоляции, 1 260 – госпитализированы с подтверждённым диагнозом.

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