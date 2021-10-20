Более 700 сельских населенных пунктов газифицируют в Смоленской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная программа социальной газификации стартовала в России 18 октября. Согласно новым правилам, в населенных пунктах, где имеется газораспределительная инфраструктура, газ до границы участка домовладения будет подводиться бесплатно, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Однако программа не распространяется на заявителей, которые планируют использовать «голубое топливо» в коммерческих целях.

На данный момент от жителей Смоленской области уже поступило почти 2,4 тысячи заявок на подключение газа. Напомним, что подать их можно через портал Госуслуг, в офисах МФЦ, на сайте газораспределительной организации, а также через газовые службы и мобильные офисы обслуживания. К заявке необходимо приложить комплект документов, в том числе, ситуационный план и свидетельство о праве собственности.

Под под программу газификации попадает более 700 населенных пунктов и свыше 25 тысяч домовладений. Ожидается, что в течение двух ближайших лет в Смоленской области будет построено более 500 километров газовых сетей, что позволит повысить уровень газификации региона почти на 3%. Сейчас, по словам главы региона, этот показатель составляет 80,9%.

Совместно с компанией «Газпром газораспределение Смоленск» муниципалитеты продолжают работу по адресной инвентаризации населенных пунктов и формированию планов-графиков догазификации, куда уже вошли более 12 тысяч домовладений.

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