Власти Смоленской области разрешили посещать ТЦ при медотводе от вакцинации против COVID-19

Власти Смоленской области разрешили посещать ТЦ и магазины при медотводе от вакцинации против COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На основании анализа эпидемиологической обстановки на территории региона, губернатор Алексей Островский внёс очередные изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

В частности, они коснулись посещения торговых центров (комплексов), гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий общественного питания (при количестве посадочных мест 50 и более).

Теперь смолянам необходимо предоставлять один из следующих документов:

– сертификат о вакцинации против COVID-19 (в электронном либо распечатанном виде);

– справку из медучреждения о перенесенной коронавирусной инфекции при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев;

– отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 в электронном либо распечатанном виде (действителен в течение 3 календарных дней со дня выдачи);

– справку, подтверждающая наличие медотвода от вакцинации против COVID-19.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, торговых центров, торговых комплексов, обязаны обеспечить входной контроль наличия вышеперечисленных документов у посетителей. Исключение сделано лишь для детей до 18 лет.

Напомним, ранее требования касались только посещения торговых центров области. Помимо этого, ограничения распространяются на посещение массовых мероприятий, временно приостановлен массовый допуск граждан в здания и помещения органов исполнительной власти (предоставление услуг осуществляется по предварительной записи или в электронном виде), остаётся обязательным ношение средств индивидуальной защиты в общественном транспорте и местах скопления людей. С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

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