В Смоленске троллейбусное движение на Нормандии-Неман возобновят 22 октября. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На улице Нормандия-Неман завершилась укладка выравнивающего слоя асфальта. Автомобилисты уже передвигаются по новому покрытию.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 22 октября троллейбус маршрута №4 «8-й мкр. (Киселевка) – «Шарм» снова возобновит свою работу, а троллейбус №1 будет следовать до остановки «Шарм».

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