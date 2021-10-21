Смолянин обратился в суд из-за отстранения от работы после отказа вакцинироваться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина обратился в суд с иском к компании, занимающейся ремонтом пассажирских вагонов.

Смолянин требовал признать незаконным отстранение от работы и обязать руководство выплатить ему средний заработок за время отстранения с 4 августа по день восстановления, а также компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, истец просил возместить судебные расходы в размере 2,5 тысяч рублей.

По его словам, с 7 июня 2021 года он работает слесарем по ремонту теплосетей в обособленном подразделении АО «Объединенная вагоноремонтная компания». Приказом от 3 августа его отстранили от работы без выплаты зарплаты из-за отказа от вакцинации против COVID-19 до того, как он сделает прививку.

Мужчина посчитал приказ незаконным, потому что его должность не входит в перечень тех, для которых вакцинация является обязательной.

По информации пресс-службы Заднепровского районного суда, приказом от 16 сентября мужчину допустили к работе, а иск частично удовлетворили. Отстранение от работы признали незаконным, руководителей обязали выплатить слесарю средний заработок за период с 4 августа по 19 сентября и взыскали с компании компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей, в возмещение судебных расходов 2,5 тысяч рублей.

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