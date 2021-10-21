В Смоленской области пограничники задержали трёх иностранцев. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

Сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России задержали трое неизвестных в районе населенного пункта Бухарино. При себе задержанные мужчины имели паспорта граждан одной из стран северо-западной Африки.

Иностранцы прибыли в Россию как туристы и находились на территории страны законно. При этом, по словам мужчин, о необходимости получения специальных пропусков для нахождения в пограничной зоне они не знали и обращений в уполномоченные органы не направляли.

В пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Смоленской области сообщили, что нарушителей привлекли к административной ответсвенности в виде штрафов.

Кроме этого, в условиях действия временных ограничительных антиковидных мер на территории региона, за прошедшие сутки сотрудниками Пограничного управления были задержаны более двадцати пяти нарушителей государственной границы.

Ранее «КП» писала, что смолянин обратился в суд из-за отстранения от работы после отказа вакцинироваться. Требования сотрудника частично удовлетворили.