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Происшествия21 октября 2021 9:11

Два года тюрьмы грозит смолянину за драку на пешеходном переходе

Уголовное дело возбудили после случайного столкновения молодых людей при пересечении улицы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два года тюрьмы грозит смолянину за драку на пешеходном переходе.

Два года тюрьмы грозит смолянину за драку на пешеходном переходе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 октября в отдел полиции поступило сообщение из медучреждения об обращении за помощью 19-летнего парня с травмами головы.

Сотрудники полиции выяснили, что утром потерпевший переходил улицу по пешеходному переходу и столкнулся с другим пешеходом. Завязалась драка, смолянин ударил парня несколько раз в лицо. Причиненные телесные повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, размещенных в районе места происшествия и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Смоленска. Мужчину задержали. На допросе он объяснил свою агрессию тем, что потерпевший первым набросился на него.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области пограничники задержали трёх иностранцев. Нарушители границы не знали о необходимости получения специальных пропусков.