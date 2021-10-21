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Общество21 октября 2021 9:20

Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 21 октября

Порывы ветра будут достигать 17 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 21 октября.

Дождь и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 21 октября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 21 октября, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По информации смоленского ЦГМС, днём в регионе пройдут небольшие дожди. Скорость ветра достигнет 17 м/с.

Температура воздуха по области: +11°C…+16°C.

В Смоленске: +12°C…+14°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет падать.

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