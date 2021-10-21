Смолянин до смерти избил друга, который взял продукты из его холодильника. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Ночью 16 октября в одной из квартир по улице Интернациональная в Монастырщине 24-летний мужчина выпивал вместе со своим знакомым. Между ними произошла ссора из-за того, что 53-летний гость без разрешения взял продукты из холодильника. Хозяин квартиры разозлился и избил приятеля, нанеся множество ударов по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

После произошедшего обвиняемый перетащил тело погибшего на улицу, а сам попытался скрыть следы преступления. Однако сделать он этого не успел – мужчину задержали сотрудники полиции.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

– 18 октября мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемый дал подробные признательные показания, – сообщили в СУ СК России по Смоленской области.

Злоумышленника заключили под стражу, расследование уголовного дела по статье 111 УК РФ продолжается.

Ранее «КП» писала, что два года тюрьмы грозит смолянину за драку на пешеходном переходе. Уголовное дело возбудили после случайного столкновения молодых людей при пересечении улицы.