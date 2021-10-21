471 новый случай коронавируса выявлен в Смоленской области на 21 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По состоянию на 21 октября на территории региона зарегистрирован 56 251 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, 471 – за последние сутки.

Количество выздоровевших смолян на текущий момент составляет 46 869. Не справились с осложнениями 1 860 человек, из них 6 – за сутки.

По данным регионального Оперштаба, сутки ранее под медицинским наблюдением находились 11 568 человек, из них 9 716 – в режиме самоизоляции, 1 852 – в стационаре.

Губернатор Алексей Островский внёс новые изменения в «антиковидный указ». С 21 октября войти в ТЦ и другие учреждения области можно с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о медицинском отводе от вакцинации. Подробнее об изменениях можно почитать здесь.

В связи с ростом заболеваемости по всей России объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут увеличить количество нерабочих дней. Об итогах совещания президента с членами правительства рассказали в пресс-службе администрации Смоленской области.

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