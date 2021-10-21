Владельца смоленского паблика оставили под стражей по обвинению в оправдании терроризма. Фото: пресс-служба СУ СК России по Смоленской области.

Напомним, в мае 2021 года 26-летний руководитель и владелец паблика в соцсети опубликовал видео, которое содержало признаки оправдания терроризма. Помимо этого, смолянин призывал подписчиков материально поддержать автора видеозаписи, который осуждён за совершение преступления террористического характера.

5 октября следователи СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии и УМВД России по Смоленской области задержали подозреваемого. У него дома провели обыск, забрали мобильные телефоны, компьютерные устройства и другие имеющие значение для уголовного дела предметы и документы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ, а позже постановлением Ленинского районного суда от 7 октября его заключили под стражу на срок до 4 декабря 2021 года.

Защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил суд избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Как сообщили в пресс-службе Смоленского областного суда, постановление оставили без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения. Доводы об избрании более мягкого наказания признали необоснованными.

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