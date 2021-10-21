Смертность от COVID-19 в Смоленской области за неделю увеличилась на 5%. Фото: Олег УКЛАДОВ

21 октября губернатор Алексей Островский провёл совещание с руководителями больниц, в которых действуют ковид-отделения.

За последнюю неделю прирост заболевших составил 45%, а смертность от коронавируса и внебольничных пневмоний увеличилась на 5%, сообщил глава региона на своей странице в соцсетях.

За неделю в области развернуты еще 560 койко-мест для пациентов с COVID-19. Всего на Смоленщине – 2152 койко-мест для ковид-больных, 1175 оборудованы подачей кислорода. На данный момент заняты 1852 койко-места.

Тяжелые формы по-прежнему фиксируются у людей старше 50 лет. При этом 98% тяжелых случаев – среди непривитых пациентов.

По словам главврача областной клинической больницы Ларисы Вольнец, в ковидном госпитале число вакцинированных пациентов составляет около 5%, то есть 15 человек из 210 (7%). Число госпитализированных привитых в разных регионах колеблется от 2 до 10%. Практически все заразившиеся пациенты, которые прошли вакцинацию, имеют хронические заболевания или сделали прививку более 6 месяцев назад и к моменту заболевания их иммунитет ослабевал. Кроме того, часть заболевших находились в процессе вакцинации, то есть иммунитет ещё не был сформирован.

– Надо четко понимать, что никакая вакцинация на 100% не защищает от ковида, но то, что она существенно облегчает течение заболевания – это уже не раз доказано. Отмечу, что у вакцинированных пациентов болезнь протекает не так тяжело, даже если они госпитализируются в средней степени тяжести. У них не развиваются серьезные осложнения, им требуется меньше препаратов для коррекции нарушений при заболевании, сокращаются сроки их пребывания в стационаре, – добавила главврач.

Стоит также отметить, что и вакцинированные пациенты попадают в реанимацию. Но причиной в большинстве случаев является не поражение легких, а сопутствующие патологии.

Ранее «КП» писала, что власти Смоленской области разрешили посещать ТЦ при медотводе от вакцинации против COVID-19. Требовать QR-коды и иные документы начнут не только в торговых центрах, но и в гастрономах, магазинах и салонах красоты.