Инфекционные моногоспитали планируют создать на базе смоленских центральных районных больниц. Фото: Олег УКЛАДОВ

На данный момент в борьбу с коронавирусом вовлечено максимальное количество медучреждений Смоленской области, перепрофилированных под ковидные госпитали и отделения, сообщила Алексею Островскому главврач областной клинической больницы на рабочем совещании, которое прошло 21 октября.

В дополнение к этому планируется перепрофилировать областной госпиталь для ветеранов войн. Это позволит организовать 90 дополнительных мест для лечения пациентов старше 60 лет, находящихся в зоне риска с легким и среднетяжелым течением заболевания. В случае ухудшения эпидситуации инфекционные моногоспитали появятся на базе Сафоновской и Ярцевской ЦРБ. Также рассматривается создание ковидных стационаров в Дорогобужской и Смоленской ЦРБ за счет расширения площадей, которые сейчас не используются для оказания медпомощи.

– Сегодня система здравоохранения работает на пределе возможностей, и мы делаем все для того, чтобы она и в дальнейшем могла бесперебойно оказывать медпомощь, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Ранее «КП» писала, что смертность от COVID-19 в Смоленской области за неделю увеличилась на 5%. При этом 98% случаев – среди непривитых пациентов.