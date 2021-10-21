Благоустройство дворовых территорий завершается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В областном центре завершаются работы по благоустройству дворовых территорий. К примеру, возле дома № 4 на улице Октябрьской революции установлены новые бордюры и опоры освещения, территория заасфальтирована. Здесь осталось установить лавочки и урны, которые уже завезены, рассказали в пресс-службе городской администрации.

На улице Гризодубовой обустроена детская площадка у дома №5. Во дворе и на проезжей части уложили новый асфальт, на территории установили новые лавочки и урны.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В настоящее время ведутся работы в дворах домов 14 и 16в на улице Николаева. Сейчас там заканчивают установку бордюрного камня. Территорию проезда готовят к асфальтированию, а дорожки к подъезду к укладке плитки.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

На улице Юрьева д. 1/6 завершили монтаж брусчатки, также установили новые лавочки и урны. На данный момент ведутся работы по выравниванию проезда и подготовке его к асфальтированию. Также предстоит установить новые опоры освещения.

Ранее «КП» писала, что В Смоленске троллейбусное движение на Нормандии-Неман возобновят 22 октября. В начале недели на дороге уложили нижний слой асфальта.