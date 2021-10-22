В Смоленске обновили график работы мобильных пунктов вакцинации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сделать прививку жители областного центра могут во всех районах города. Пункты работают и в будние, и в выходные дни, сообщили в пресс-службе городской администрации. Эксперты отмечают, что вакцинация – наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. На данный момент 98% тяжелых случаев – среди непривитых пациентов, в то время как число вакцинированных пациентов составляет около 5%, то есть 15 человек из 210 (7%).

Режим работы мобильных пунктов вакцинации против COVID-19:

–ТЦ «Мануфактура» ежедневно с 11.00 до 18.00

–Ледовый дворец ежедневно с 12.00 до 17.00

–Дворец спорта «Юбилейный» ежедневно с 12.00 до 18.00

–ТЦ «Байкал» ежедневно с 10.00 до 16.00

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