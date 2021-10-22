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Общество22 октября 2021 8:03

В Смоленске движение транспорта перекроют на двух улицах

Ограничение связано с работами по прокладке дождевой канализации
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске движение транспорта перекроют на двух улицах. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске движение транспорта перекроют на двух улицах. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи с проведением работ по строительству сетей ливневой канализации с 22 октября до окончания работ прекращается движение транспортных средств в Промышленном районе Смоленска.

По информации администрации города, будут перекрыты участки в районе домов 2а и 1б по улице 1-я Брянская и домов 1б и 2а по улице Верхне-Рославльской.

Ранее «КП» писала, что благоустройство дворовых территорий завершается в Смоленске. Реализация федерального проекта «Формирование современной городской среды» подходит к концу.